В Північній Македонії розпочало роботу прикордонне агентство Євросоюзу

Безпека на кордоні

Йдеться про агентство Frontex, яке відтепер діятиме вже у п’яти країнах за межами ЄС.

Реклама Читати продовження

Про це повідомили на сайті Frontex.

З 20 квітня понад 100 європейських прикордонників допомагатимуть національним патрулям на південному кордоні країни з Грецією.

«Це підкреслює зростаючу присутність постійного корпусу європейської прикордонної та берегової охорони в регіоні Західних Балкан. Цей регіон часто стає ареною, де торговці людьми, контрабандисти та злочинці намагаються уникнути верховенства права», — йдеться у повідомлені.

«Оскільки наша спільна прихильність у боротьбі з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю неминуче забезпечить більшу безпеку як для громадян нашої країни, так і для громадян Європейського Союзу. У цій спільній дії ми йдемо разом, як рівноправні партнери, адже лише спільним, злагодженим підходом ми зможемо успішно впоратися з глобальними викликами. Операція Frontex спочатку охопить кордон Північної Македонії з Грецією. Пізніше він буде розширений, щоб також включати кордони країни з Албанією та Сербією», — зазначив міністр внутрішніх справ Північної Македонії Олівер Спасовскі.

За даними AP, співробітники Frontex вже працюють в Албанії, Молдові, Чорногорії та Сербії. Також близько 300 офіцерів агентства допомагають у посиленні безпеки в регіоні Західних Балкан.

«Ми повинні діяти разом, щоб гарантувати, що наші кордони не будуть використовувати ті, хто прагне нажитися на тяжкому становищі інших», — наголосив виконавчий директор Frontex Ганс Лейтенс.

Нагадаємо, в березні Генеральний штаб Північної Македонії погодив передачу Україні вертольотів Мі-24. Йдеться про 12 одиниць цієї техніки.