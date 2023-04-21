Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги майже на 39 млн канадських доларів

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Про нову підтримку міністерка оборони Аніта Ананд повідомила на засіданні на авіабазі «Рамштайн».

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На сайті Міністерства оборони опубліковано, що саме увійде у новий пакет озброєння від Оттави.

Так, внесок у фонд НАТО розміром 34,6 млн канадських доларів виділено на забезпечення України 3,3 млн літрами необхідних запасів палива та модульними наплавними мостами. Частина цієї суми стане також першим внеском у надання натівських аптечок Україні.

2,5 млн канадських доларів виділено на снайперські гвинтівки та боєприпаси до них, ще 2 млн — на 16 радіостанцій.

Аніта Ананд також зазначила, що Оттава передасть ЗСУ більше 21 тисяч одиниць стрілецької зброї та понад 2,4 млн набоїв до них.

Крім того, міністерка оборони повідомила, що всі вісім бойових Леопардів 2 від Канади для України вже доставлені в Польщу. Для допомоги в навчанні українських екіпажів Канада направила також трьох інструкторів з вогневої підготовки.