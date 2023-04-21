ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ

Крок до енергетичної незалежності: Туреччина розпочала видобуток природного газу з родовища у Чорному морі

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Турецьке бурове судно «Фатіх», що проводить бурові роботи у Чорному морі, 29.05.2020
Турецьке бурове судно «Фатіх», що проводить бурові роботи у Чорному морі, 29.05.2020 © AP - Emrah Gurel
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Завдяки введенню в експлуатацію родовища Сакар’я, країна зможе забезпечити майже 30 % власних потреб у природному газі. 

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На першому етапі Анкара буде добувати 10 млн кубометрів газу на добу, на другому — 40.  

Про це повідомив президент країни Реджеп Ердоган під час виступу на церемонії, присвяченій початку надходження природного газу з родовищ Чорного моря до енергетичної системи Туреччини. Це передає агенція Анадолу. 

«Ми здійснили цей проект протягом рекордних 32 місяців. Туреччина сьогодні зробила величезний крок до енергетичної незалежності», — сказав Ердоган. 

Він також зазначив, що природний газ для кухонних потреб домогосподарств впродовж року буде надаватися безкоштовно. Також усі домогосподарства звільнили від платежів за газ на місяць включно з опаленням.

Нагадаємо, у серпні 2020 року у свердловині Туна-1 у Чорному морі було виявлено 320 млрд кубометрів природного газу. Це стало найбільшим відкриттям газу в історії Туреччини. 

У жовтні 2020 року було відкрито додаткові 85 млрд кубометрів, природного газу у червні 2021 — ще 135 та у грудні 2022 ще 58 млрд.  

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