«Мені приємно»: Буданов прокоментував свій заочний арешт в РФ

Російське «правосуддя»

21 квітня суд РФ визнав винним очільника Головного управління розвідки України Кирила Буданова у вибуху на Керченському мосту.

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Про це повідомляє The Guardian.

За даними російських інформагентств, Московський Лефортовський районний суд заочно заарештував очільника ГУР МО України на два місяці, а також оголосив його в міжнародний розшук. Буданову інкримінують «тероризм» та «незаконне використання зброї».

В інтерв'ю Українській правді голова української розвідки зазначив, що «це хороший показник нашої роботи».

«Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно», — заявив Буданов.

«Зобов‘язуюсь працювати ще краще», — додав він.

Раніше очільник ГУР МО України повідомляв, що РФ провалила зимово-весняний наступ і перейшла до оборони в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки.