«Мир має стати безальтернативним»: Зеленський звернувся до парламенту Мексики

заклик до підтримки

Україна закликає всі сумлінні держави приєднатися до зусиль щодо реалізації української формули миру.

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З такими словами президент України Володимир Зеленський виступив перед мексиканськими депутатами.

Він запросив Мехіко до спільної роботи «заради безпеки народів» і всього світу. Також Зеленський запропонував законодавцям Мексики «обрати, який пункт формули миру» дає їх країні змогу проявити лідерство.

«Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру», – наголосив президент.

Звернення президента України до депутатів відбулося по відеозв’язку на запрошення групи дружби між офіційними Мехіко та Києвом.

Раніше уряд Мексики заявляв, що хоче зберігати нейтралітет у конфлікті, тоді деякі прихильники України критикували лівого президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він висловив сумнів щодо поставок європейської зброї Києву.

Тим не менш, Мехіко проголосувало разом із Сполученими Штатами та іншими західними країнами за низку основних резолюцій ООН, які критикують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.