Митрополита УПЦ (МП) Павла залишили під цілодобовим домашнім арештом

Постанова суду

Митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) у залі Шевченківського суду у Києві. Україна, 1 квітня 2023 р.

Таке рішення 21 квітня виніс суддя Київського апеляційного суду, підтримавши позицію прокуратури.

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Про це повідомили на сайті Київської облпрокуратури.

«Адвокати підозрюваного подали апеляційну скаргу на рішення Шевченківського райсуду столиці, яким йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Заслухавши доводи прокурора, який заперечував проти зміни запобіжного заходу, суд постановив, що священнослужитель перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і носитиме електронний засіб контролю», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та виправдовуванні, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 161, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Підозру від Служби безпеки України митрополит Павло (Петро Лебідь) отримав вранці 1 квітня.

Раніше в українському МЗС відреагували на заяву ООН щодо ймовірної дискримінації УПЦ МП.

«Україна – демократична держава, в якій ґарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку», — написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.

21 квітня голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів, що українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік РФ. Також Україна обміняла двох священиків УПЦ (МП) на українських захисників.

Він зазначив, що РФ «дуже цінує своїх агентів у рясах».

«Одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців. Також за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП)», — сказав Малюк.