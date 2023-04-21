ПАР напередодні візиту Путіна може вийти з Римського статуту МКС

ГААГА ДЛЯ ПУТІНА

З цього приводу Національний виконавчий комітет Африканського національного конгресу розпочав 21 квітня чотириденне засідання.

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Про це пише Bloomberg.

У серпні цього року у ПАР відбудеться саміт БРІКС. Його учасниками є Бразилія, Росія, Індія, Китай та Африка. Якщо Путін прийме запрошення та прилетіть на захід, уряд Південноафриканської республіки може бути зобов’язаний арештувати його.

«Ми займаємося питаннями участі Південної Африки в МКС. Цілком можливо, що врешті-решт ми вирішимо залишитися, але з точки зору останнього NEC, це деякі з невирішених питань, які ми маємо вирішити», — сказав генеральний секретар АНК Фікіле Мбалула.

Уряд отримує юридичні консультації щодо того, як діяти з ордером на арешт Путіна.

Нагадаємо, 19 березня речник президента ПАР заявив журналістам, що Південна Африка розуміє свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт Путіна.

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У 2015 році ПАР відмовилася арештувати за ордером МКС тодішнього президента Судану, який відвідав саміт у країні. Це викликало критику у міжнародній спільноті. Наступного року президент ПАР навіть пропонував країни вийти з МКС, проте від такого рішення пізніше відмовилися.