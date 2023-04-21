Пентагон розгортає сили поблизу Судану

можлива евакуація дипломатів

Дим в Хартумі, Судан, 19 квітня 2023 року

Таке рішення в американському Міноборони пояснили можливим від’їздом персоналу посольства США з країни.

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Про це заявив речник Міністерства оборони підполковник Філ Вентура, йдеться на сайті Пентагону.

У відомстві зазначають, що командування Сполучених Штатів стежить за ситуацією в Судані та здійснює розумне планування на випадок різних непередбачених обставин. Cаме тому Міноборони вирішило «розгорнути додаткові можливості» поблизу регіону, аби бути готовими до різних обставин.

«З міркувань політики та безпеки ми не спекулюємо на потенційних майбутніх операціях», – наголосили у Пентагоні.

Кілька днів тому в Судані обстріляли дипломатичну колону США та напали на посла ЄС.