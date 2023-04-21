Потреби ЗСУ та стратегія на 2023 рік: у Німеччині розпочалась зустріч у форматі «Рамштайн»

Одинадцята зустріч

У Німеччині розпочалась зустріч у форматі «Рамштайн», 21 квітня 2023 року.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України планують обговорити чотири теми, які пов'язані з укріплення української армії.

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Про це у твіттер повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Сьогодні ми відзначаємо річницю цього формату. На порядку денному – аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил, розподіл програм допомоги всім підрозділам оборони України», — розповів очільник Міноборони.

Він також додав, що Україна «відчуває підтримку партнерів і продовжує прагнути до перемоги».

Перед началом «Рамштайн –11» з Резніковим зустрівся міністр оборони США Ллойд Остін.

«Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом та українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні», – написав глава Пентагону твіттері.

Також він запевнив у подальшій підтримці Києва, яка триватиме «стільки, скільки потрібно».

Раніше повідомлялося, що під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України планують обговорювати повномасштабну війну РФ проти України, а також безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США.

Нагадаємо, попереднє засідання у форматі «Рамштайн» проходило 15 березня у форматі відеозв’язку. Тоді Швеція погодилась надати Україні 10 танків «Леопард», а Норвегія разом з США передати ЗСУ дві системи протиповітряної оборони «Насамс» (англ. NASAMS — ред.).