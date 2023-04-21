Словенія візьме участь у спільній закупівлі боєприпасів для України
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Ця програма передбачає постачання Києву мільйона артилерійських снарядів упродовж наступних 12 місяців.
Про це повідомляє RTV Slovenija.
Від сторони Любляни проєктну угоду Європейського оборонного агентства (EDA) та міністерств оборони країн-учасниць підпише міністр оборони країни Мар'ян Шарец. У словенському відомстві зазначили, що в документі прописані положення щодо мети, управління, фінансів, адміністрування, укладання контрактів та підзвітності.
Міжнародний акт передбачає захист секретної інформації, вступ нових членів і прикінцеві положення, що стосуються тривалості, доповнення, припинення або виходу країн.
«Підписання проєктної угоди не призведе до фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки встановлює лише рамки для подальшої співпраці», – пояснила пресслужба Міноборони.
Крім швидкої процедури закупівлі 155-міліметрових артилерійських боєприпасів, проєктна угода також включає семирічні рамки для різних типів і калібрів боєприпасів – від 5,56 до 155 міліметрів, йдеться на сайті програми EDA.
Загалом, до закуплі боєприпасів України приєдналися 24 члени союзу, включаючи Любляну, і Норвегія.
20 березня міністри оборони та закордонних справ Євросоюзу погодили стратегію закупівлі артилерійських снарядів для Києва.
Раніше повідомлялося, що Францію звинуватили у гальмуванні плану ЄС з постачання боєприпасів Україні. Реалізацію програми надання снарядів уповільнювала вимога Парижа, щоб снаряди виробляли лише в країнах-членах ЄС.
На початку березня глава міноборони України Олексій Резніков заявив, що ЗСУ не вистачає снарядів для боротьби з російським вторгненням. На зустрічі міністрів оборони ЄС він зауважив, що ЗСУ потрібно щонайменше 100 тисяч 155-міліметрових боєприпасів щомісяця, щоб зменшити дефіцит на полі бою.
8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні.