Словенія продовжила термін дії тимчасового захисту для українців

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Українці у пошуках прихистку після початку війни РФ

З початку повномасштабної війни до березня цього року Любляна видала громадянам України 120 посвідок на постійне проживання, а також 628 дозволів на тимчасове проживання.

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Про це повідомляє STA.

Станом на 4 березня 2023 року чинну посвідку на проживання мали 2 722 громадян України, з них 1 866 посвідок на постійне проживання та 856 посвідок на тимчасове проживання, повідомили в МВС.

На початку квітня Австрія автоматично продовжила дію посвідчень українцям, які знайшли притулок у країні. Там посвідку вимушено переміщеної особи відправлять рекомендованим листом за місцем реєстрації.

Автоматично продовжили дію посвідок на проживання для українців також і Норвегія, Фінляндія, Словаччина, Бельгія тощо. Програми для українців на необмежений термін продовжили, до прикладу, Болгарія, Ірландія та Кіпр.