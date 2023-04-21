«Союзники ухвалять багаторічну програму підтримки України»: Генсек НАТО анонсував теми липневого саміту

підтримка союзників

На зустрічі у Вільнюсі члени Альянсу обговорять перехід допомоги Києву від «військового обладнання, стандартів та доктрин пострадянської ери до стандартів та доктрин НАТО».

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Така програма забезпечить повну взаємосумісність між українськими Збройними силами України та силами Північноатлантичного альянсу.

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив на військовій базі «Рамштайн» під час зустрічі Контактної групи з оборони України, пише «Укрінформ».

Генсек підкреслив, що Альянс буде стояти поряд з Києвом тривалий час, поки українці продовжують відбивати російську агресію.

«І ми будемо поряд з Україною у майбутньому, щоб допомогти їй розбудувати краще та яскравіше майбутнє», – наголосив він.

Столтенберг також додав, що Зеленський прийняв його запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі.

Учора генсек НАТО приїхав до Києва вперше за час повномасштабної війни. Єнс Столтенберг вшанував пам’ять загиблих бійців на Михайлівській площі, відвідав Бучу, взяв участь у Міжнародному саміті міст та регіонів та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.