США розпочнуть навчання для українських захисників на танках «Абрамс» — AP
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Військові навчання з управління американськими танками стартують вже у найближчі тижні.
Про це повідомляє Associated Press, покликаючись на власні джерела.
Таке рішення ухвалено на початку одинадцятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».
«За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а через кілька тижнів військові почнуть навчання. Офіційні особи заявили, що навчання військ триватиме близько 10 тижнів», — розповіли у виданні.
Навчання проводитимуть не на техніці, яку Вашингтон передасть Києву. Водночас у США вже проводять модернізацію 31 бойового танка M1A1 для відправки ЗСУ.
«Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України», — пишуть в AP.
Близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх.
«Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками», — пояснили чиновники на умовах анонімності.
Нагадаємо,21 квітня у Німеччині проходить зустріч у форматі «Рамштайн». Під час засідання Контактної групи з питань оборони України планують обговорити чотири теми, які пов'язані з укріплення української армії.