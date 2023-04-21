«Рамштайн –11»

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Марк Міллі, міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», 21 квітня 2023 року.

Військові навчання з управління американськими танками стартують вже у найближчі тижні.

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Про це повідомляє Associated Press, покликаючись на власні джерела.

Таке рішення ухвалено на початку одинадцятої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а через кілька тижнів військові почнуть навчання. Офіційні особи заявили, що навчання військ триватиме близько 10 тижнів», — розповіли у виданні.

Навчання проводитимуть не на техніці, яку Вашингтон передасть Києву. Водночас у США вже проводять модернізацію 31 бойового танка M1A1 для відправки ЗСУ.

«Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України», — пишуть в AP.

Близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати та обслуговувати їх.

«Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками», — пояснили чиновники на умовах анонімності.

Нагадаємо,21 квітня у Німеччині проходить зустріч у форматі «Рамштайн». Під час засідання Контактної групи з питань оборони України планують обговорити чотири теми, які пов'язані з укріплення української армії.