РАМШТАЙН-11

США підготували дев’ять бронетанкових українських бригад, ЄС забезпечив навчання більше 16 тисяч воїнів

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Українські військовослужбовці поблизу Бахмуту, 19.04.23
Українські військовослужбовці поблизу Бахмуту, 19.04.23 © AP - Roman Chop
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Механізовані бригади укомплектували, оснастили та підготували до бойових операцій.  

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Про це на авіабазі «Рамштайн» розповів керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає Укрінформ.

«Тож коли б і де Україна не вирішила їх застосувати, ми продовжимо підтримку, і я впевнений у наших шансах на успіх», — зазначив він. 

За словами очільника Міністерства оборони США Ллойда Остіна, союзники вже передали Україні понад 230 танків та більше 1550 броньованих машин.  

Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що навчання в рамках місії ЄС вже пройшли понад 16 тисяч українських військовослужбовців. Він також зауважив, що Україні надано боєприпасів та ракет на суму понад 600 млн євро.  

«Триває робота щодо спільних закупівель. ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб Україна мала перевагу», — зазначив він. 

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