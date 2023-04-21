США підготували дев’ять бронетанкових українських бригад, ЄС забезпечив навчання більше 16 тисяч воїнів

РАМШТАЙН-11

Механізовані бригади укомплектували, оснастили та підготували до бойових операцій.

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Про це на авіабазі «Рамштайн» розповів керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, передає Укрінформ.

«Тож коли б і де Україна не вирішила їх застосувати, ми продовжимо підтримку, і я впевнений у наших шансах на успіх», — зазначив він.

За словами очільника Міністерства оборони США Ллойда Остіна, союзники вже передали Україні понад 230 танків та більше 1550 броньованих машин.

.@SecDef: In just a few short months, the Contact Group has delivered more than 230 tanks, more than 1,550 armored vehicles & other equipment & munitions to support more than nine new armored brigades. pic.twitter.com/JEe9093061 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 21, 2023

Високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що навчання в рамках місії ЄС вже пройшли понад 16 тисяч українських військовослужбовців. Він також зауважив, що Україні надано боєприпасів та ракет на суму понад 600 млн євро.

«Триває робота щодо спільних закупівель. ЄС продовжує працювати з партнерами, щоб Україна мала перевагу», — зазначив він.

At #Ukraine Defence Contact Group, I updated on EU military support.



Over 16,000 Ukrainian soldiers already trained.



Over €600 million of ammunition&missiles already delivered.



Work on joint procurement ongoing.



EU continues to work with partners to ensure Ukraine prevails. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 21, 2023

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