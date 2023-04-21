Уряд України заборонив стягувати з переселенців заборгованість за комунальні послуги
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Йдеться про борги після 24 лютого 2022 року, які були утворені на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ.
Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що заборгованість не стягуватимуть з осіб, які були змушені покинути свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони.
«Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби», — йдеться в повідомленні.
Окрім цього, у постанові врегулювали питання щодо безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо звільнення від необхідності декларування в Україні допомоги, яку українці отримали за кордоном.