У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу: є двоє постраждалих
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На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі.
Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Усім мешканцям пошкоджених осель запропонували тимчасове розміщення у готелі, пише Гладков. У будинку проведуть експертизу, якщо пошкоджена опорна стіна, то будуть відселяти весь під'їзд.
На час роботи оперативних служб перекрито рух по вулицях, повідомив міський голова Бєлгорода Валентин Демидов.
У Міноборони РФ інформували, що причиною інциденту стало «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з бомбардувальника Су-34. Розпочато розслідування.