інцидент у росії

У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу: є двоє постраждалих

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У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу: є двоє постраждалих
У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу: є двоє постраждалих © Настоящий Гладков
Автор тексту: Олександра Стара
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 На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів.

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Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі.

На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів
На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів © Настоящий Гладков

Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Усім мешканцям пошкоджених осель запропонували тимчасове розміщення у готелі, пише Гладков. У будинку проведуть експертизу, якщо пошкоджена опорна стіна, то будуть відселяти весь під'їзд.

Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку
Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку © Настоящий Гладков

Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку
Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку © Настоящий Гладков

У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу
У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу © Настоящий Гладков

На час роботи оперативних служб перекрито рух по вулицях, повідомив міський голова Бєлгорода Валентин Демидов.

У Міноборони РФ інформували, що причиною інциденту стало «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з бомбардувальника Су-34. Розпочато розслідування.

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