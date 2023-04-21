інцидент у росії

У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу: є двоє постраждалих

На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі.

На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів © Настоящий Гладков

Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку. Усім мешканцям пошкоджених осель запропонували тимчасове розміщення у готелі, пише Гладков. У будинку проведуть експертизу, якщо пошкоджена опорна стіна, то будуть відселяти весь під'їзд.

Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку © Настоящий Гладков

Руйнування виявлені у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку © Настоящий Гладков

У Бєлгороді російський літак Су-34 випадково скинув бомбу © Настоящий Гладков

На час роботи оперативних служб перекрито рух по вулицях, повідомив міський голова Бєлгорода Валентин Демидов.

У Міноборони РФ інформували, що причиною інциденту стало «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу» з бомбардувальника Су-34. Розпочато розслідування.