У Польщі скликали термінову нараду щодо проблем з українським зерном

невдоволення аграріїв

Блокування імпорту пшениці з України не заспокоїло невдоволення польських аграріїв.

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Про це повідомляє RMF FM.

Сьогодні уряд у Варшаві повинен ухвалити закон про закупівлю зерна у фермерів Польщі – за тонну зерна платитимуть щонайменше 1400 злотих.

На порядку денному є ще й другий закон – до 500 злотих дотацій на добрива. Також уряд планує збільшити відшкодування акцизного збору на сільськогосподарське пальне до 2 злотих.

Водночас Варшава розблокувала рух української агропродукції транзитом через територію країни до інших країн ЄС та польських морпортів. Відповідний указ міністра розвитку і технологій Вальдемара Буди включає 18 категорій продуктів, зокрема, зернові, цукор, вино, м'ясо, яйця, живі тварини. На них, як і раніше, поширюватиметься заборона на імпорт.

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«Процедура транзиту гарантує, що транзитні декларації, оформлені на українсько-польському кордоні, не можуть бути змінені на території Республіки Польща. Це гарантуватиме, що продукція, на яку поширюється транзит, не буде розміщена на ринку на території Польщі», – йдеться в регламенті проєкту.

У коментарі кореспондентові «Укрінформу» речник Палати податкової адміністрації в Любліні Міхал Дерусь повідомив, що перший автомобільний конвой з українською агропродукцією вирушить з пункту попуску «Дорогуськ» до 12-ої години сьогодні.

Ці автомобілі повезуть до Нідерландів кукурудзу, м'ясо і яйця. По території Польщі конвой пройде в супроводі митно-податкової служби, а на кордоні з іншою країною ЄС з авто знімуть пломби, і далі вони поїдуть без супроводження, пояснив Дерусь.

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Про українське зерно сьогодні говорили і в Румунії. Там вирішили не забороняти імпорт зернових з України в односторонньому порядку. Бухарест чекатиме, поки Європейська комісія застосує заходи для допомоги фермерам Центральної та Східної Європи. Про це заявив міністр сільського господарства Петре Даеа, пише The Guardian.

Однак Румунія та Київ консультуватимуться щотижня щодо очікуваних обсягів зерна, намагаючись обмежити імпорт.

Нагадаємо, 19 квітня Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт українського продовольства. При цьому країна залишили у силі дозвіл на транзит збіжжя з України.

Раніше в Міністерстві економіки України повідомили, що у ніч з 20 на 21 квітня Польща розблокує транзит українського збіжжя. Заборона на провезення польською територію українських сільськогосподарських товарів була запроваджена минулого тижня.

Також за даними Укрінформу, Європейська Комісія вже розпочала обговорення роботи «коридорів солідарності» з представниками п'яти країн ЄС, що межують з Україною.