БЕЗПЕКА У МЕРЕЖІ

Швеція та Ісландія спільно виграли навчання НАТО з кібербезпеки

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Лідери шведсько-ісландської команди
Лідери шведсько-ісландської команди © уряд Швеції
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Шведсько-ісландська команда складалася як з цивільних, так і з військових представників. Участь у змаганнях взяло більше ста осіб.  

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«Locked Shields» — це найбільші у світі навчанні з кібербезпеки. Цього року у них взяли участь 33 країни-члени НАТО та держави-партнери Альянсу. 

Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції. 

Мета «Locked Shields» — навчити учасників фінансового та електронного комунікаційного секторів індивідуально та спільно вирішувати масштабну реалістичну подію з кібербезпеки. Завдання навчань розробили таким чином, щоб вони відповідали тим небезпекам, з якими учасники можуть зіштовхнутися і в реальному житті. 

Учасники Locked Shields-2023
Учасники Locked Shields-2023 © уряд Швеції

«Я дуже пишаюся шведськими учасниками. Кібербезпека є важливою частиною тотальної оборони Швеції. Це наочно показує, як Швеція в ще одній сфері може зробити великий внесок в НАТО, як член оборонного альянсу», — зауважив міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін. 

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