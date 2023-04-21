стихійне лихо

Шторм накрив район землетрусу в Туреччині: є загиблий та постраждалі

Негода у Пазарджику провінції Кахраманмараш розпочалася раптово – одразу після сильної зливи з градом містечком пронісся торнадо. Близько 170 наметів, в яких люди оселилися після стихійного лиха в лютому, пошкоджені.

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Про це пише TRT Haber.

Наразі відомо про одну загиблу людину та ще 44 поранених, шестеро з яких – у дуже важкому стані.

Порив вітру був настільки сильним, що торнадо перекидав автомобілі, сміттєві контейнери та зносив дахи на кілька сотень метрів, йдеться в повідомленні.

У Бітлісі шматки зірваних дахів пошкодили чотири припаркованих автомобілі.

Шторм накрив район землетрусу в Туреччині: є загиблий та постраждалі © Знімок екрану з відео TRT Haber

Стихійне лихо спіткало і район Онбашилар. Сильна буря тривала близько півгодини. Унаслідок чого пошкоджений дах мечеті, на яку перекинувся мінарет. Також у районі повалено багато дерев.