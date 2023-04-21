Ізраїль протестує в Києві систему сповіщення про повітряні атаки

ЗАХИСТ ДЛЯ УКРАЇНИ

Йдеться про новітню систему, яка здатна швидше та точніше сповіщати про загрозу обстрілу.

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Про це пише видання Walla, покликаючись на повідомлення ізраїльських та українських чиновників.

«Командування тилу планує провести випробування системи цивільного сповіщення, яку Ізраїль розробляє для України, у столиці Києві наступного місяця з метою запустити систему вже влітку», — йдеться у повідомленні.

Ізраїльську систему підключатимуть до української радіолокаційної системи для оперативного сповіщення на мобільні телефони про загрозу ракетного удару. Також це дозволить вмикати звукові сигнали лише у місцях, де існує загроза обстрілу.

«Таким чином громадяни України в районах ракетного обстрілу матимуть більше часу, щоб дістатися до захищеної зони, а громадяни, які знаходяться в інших районах, зможуть безперебійно продовжувати своє життя», — розповіли у виданні.

Зазначається, що новітні системи потребують деякого коригування через різницю у розмірах Ізраіля і України, а також через особливість ракет, якими РФ обстрілює українські міста. Усе це останніми місяцями обговорювали співробітники ізраїльської Служби тилу з офіцерами української армії та високопосадовцями українського МВС.

«Якщо експеримент увінчається успіхом, система запрацює ще в кількох містах України, кожне з яких має понад мільйон жителів», — додали у Walla.

Нагадаємо, у лютому посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповідав, що його країна за три місяці розробить для України систему раннього оповіщення про повітряні атаки. Робота над цим проєктом триває з осені минулого року.

Ізраїльська система протиповітряної оборони вважається однією з найефективніших у світі. Президент України Володимир Зеленський з початку повномасштабного російського вторгнення неодноразово просив владу Ізраїлю сприяти Києву в цій галузі.

Окрім цього, у березні Ізраїль схвалив продаж Україні систем для боротьби з дронами. Вони здатні збивати безпілотники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби на відстані близько 40 кілометрів.