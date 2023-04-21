Henkel та Duracell йдуть із Росії

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Виробник батарейок Duracell пояснив своє рішення припиненням поставок продукції із заводу в Бельгії, а компанія Henkel, яка займається миючими засобами, підписала угоду про продаж своєї діяльності консорціуму російських фінансових інвесторів.

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Бізнес Henkel на ринку РФ придбають три групи – Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services – за 54 мільярди рублів, або близько 600 мільйонів євро.

«Усі покупці мають налагоджені тривалі ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США», — повідомили в компанії, додавши, що відповідні органи влади Росії схвалили угоду.

Наразі остаточне підписання угоди в Henkel ще очікують, у той час як виробник батарейок Duracell ухвалив категоричніше рішення – компанія не має намірів будь-яким чином «робити свою продукцію доступною на російському ринку». Про це повідомляє російське новинне інтернет-ЗМІ.

Duracell припинить поставки своєї продукції вже найближчими тижнями © Mash

«У компанії нам підтвердили: фатальне рішення піти ухвалили акціонери. Розпорядилися розірвати всі чинні контракти в односторонньому порядку, розпродати запаси, розрахуватися з персоналом, розіслати партнерам сумні листи з жалем і подяками за можливість заробляти гроші в Росії», – йдеться в повідомленні.

Duracell припинить поставки своєї продукції вже найближчими тижнями.