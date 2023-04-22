Британська розвідка: Росія скасувала акцію «Безсмертний полк», бо боїться показати масштаб втрат

Спроба приховати правду

Традиційну акцію «Безсмертний полк» у РФ скасували, швидше за все, аби не спливли реальні масштаби втрат російської армії в Україні.

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Як повідомляє Британська розвідка, 18 квітня 2023 російські ЗМІ повідомили, що цьогоріч маршу «Безсмертний полк» не буде — зазначалося, що таке рішення ухвалили з міркувань безпеки. Насправді ж, повідомляє відомство, Росія стурбована тим, що що учасники ходи підкреслили б масштаб нещодавніх російських втрат.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1xGsgMUFTj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 22, 2023

Влада РФ продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризаційних міфів про 1940-ві роки, зазначають у Британській розвідці. Також країна робить усе можливе, аби зберегти послідовність у ключовому наративі, який вона використовує для виправдання війни в Україні: вторгнення аналогічне радянському досвіду у Другій світовій війні.

У відомстві також нагадали, що нещодавно власник «ПВК Вагнер» Пригожин публічно поставив під питання, чи справді в Україні є «нацисти».