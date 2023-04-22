ДБР та НАБУ повідомили ще одну підозру двом топ-чиновникам Міноборони

АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ

Йдеться про колишнього заступника глави українського оборонного відомства та виконувача обов'язків Директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів. Які, зазначають у ДБР завдали держбюджету збитків на мільйони гривень під час закупівель продуктів для війська.

Реклама Читати продовження

Нову підозру посадовцям вручили у рамках спільної слідчої групи співробітники ДБР та НАБУ, повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

Зазначають, що з грудня 2020 по січень 2021 років очільник департаменту Міноборони уклав договори щодо організації харчування ЗСУ на 2021 рік. А потім, виконуючи вказівку, заступника Міністра оборони, незаконно підписав 8 додаткових угод за невигідними для армійців умовами, про що знав наперед.

ДБР та НАБУ вручили підозру посадовцям Міноборони © Державне бюро розслідувань

«Дії посадовців також завдали майнову шкоду ЗС України через додаткові витрати військових частин під час здійснення перерозподілу непорушних запасів продовольства. Крім того, оборудка призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності Збройних сил України, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки України, які призвели до інших тяжких наслідків в особливий період», — пишуть на сайті відомства.

Зараз обом підозрюваним інкримінують зловживання владою та службовим становищем, а також перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період. Якщо їх провину доведуть, то кожному загрожує по 15 років за гратами.