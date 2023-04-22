Двое загиблих та 12 постраждалих: у ресторані Мадриду спалахнула пожежа

Трагічна випадковість

Причиною могло стати необережне поводження з вогнем під час подачі десерту.

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Пожежа спалахнула близько 23:00 в п'ятницю в мадридському ресторані «Burro Canaglia Bar&Resto», повідомляє іспанське видання 20 minutos . Ймовірно, це сталося, коли офіціант фламбував десерт за допомогою паяльної лампи. Разом із тим наразі поліція не відкидає інших причин трагедії.

Внаслідок цього виникло полум'я, яке моментально перекинулося на стелю приміщення, яка була прикрашена штучними рослинами. Як пізніше розповіли очевидці, стеля спалахнула за лічені секунди.

Місце, де почалася пожежа, знаходилося біля входу, тому швидко покинути приміщення змогли лише ті відвідувачі, які сиділи неподалік від дверей, решта ж опинилася у вогняній пастці.

Декому вдалося сховатися від вогню на кухні, хтось зміг покинути ресторан через запасні двері. Очевидці трагедії намагалися з вулиці розбити вікна ресторану та врятувати людей.

Пожежники швидко прибули на місце події та загасили вогонь, але двох людей врятувати не вдалося: наразі відомо, що загинули двоє молодих людей, один із них — працівник ресторану. Ще дванадцять осіб отримали поранення, вісім із них — серйозні.