Жодних згадок про Росію — Зеленський підписав закон «Про географічні назви»

В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКЕ

Зміни до Закону №7253, які погодив президент Зеленський, стосуються деколонізації топонімії та впорядкування назв у населених пунктах держави. На практиці це означає, що географічні назви, які пов'язані з Росією, звеличують її або увіковічують, заборонені.

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Про це повідомили на на сайті Верховної Ради України. Під заборону також потрапляють географічні назви пов'язані з історичними та культурними місцями країни-агресора, її діячами, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції. Окрім того, цей документ також дає визначення на законодавчому рівні термінам «поневолені народи російської федерації» та «українофобія».

Автори закону наголошують, що це дасть змогу очистити суспільний простір від нав'язаних ідеологічних термінів, відновити історичну справедливість та історично-національну топоніміку.

Дерусифікація © Дрогобицька міська рада

«Ми маємо скинути цей колоніальний тягар, що нав’язувався нам багатьма десятиліттями, а то і століттями. І саме сьогодні є можливість створити нову ідентичність, подолати імперські колоніальні міфи, віднайти та утвердити ту історичну пам’ять, яка належить нам — українцям, щоб стати повноцінним господарем на своїй землі», — йдеться у пояснювальній записці.

Закон набуде чинності через три місяці після публікації. Разом з тим, органи місцевого самоврядування та військові адміністрації мають пів року на те, щоб звільнити публічний простір від символів, пов'язаних із РФ — демонтувати пам'ятники та перейменувати населені пункти, вулиці й інші об'єкти.