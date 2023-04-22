Загадку найбільшої морської катастрофи Австралії розкрили через 81 рік

ІСТОРИЧНА ПОДІЯ

Судно, яке затонуло понад вісім десятиліть тому, знайшли неподалік Філіппін. Як повідомляють, на його борту загинули 979 австралійських військових та цивільних.

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Про це повідомив у своєму твіттері прем'єр міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.



Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.



We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL — Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023

«Монтевідео Мару» затонуло у 1942 році після того, як його торпедував американський підводний човен. Як повідомляють, на підводному човні не знали, що корабель перевозить військовополонених та цивільних, яких захопили у Рабаулі.

Судно

До цього часу, доля 1060 людей залишалася достеменно невідомою. Більшість із них австралійські військові — 850 чоловік, ще 210 цивільні з 14 країн.

«Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть певну втіху близьким, які довго чекали на них. Надзвичайні зусилля, які були докладені для цього відкриття, свідчать про незмінну істинність урочистої національної обіцянки Австралії завжди пам'ятати і вшановувати тих, хто служив нашій країні», — написав Ентоні Альбанезе.

Судно виявили на глибині 4000 метрів у Південно-Китайському морі. Зазначають, що останки людей з нього вилучати не будуть.

«Уламки корабля не будуть порушені, і жодні людські останки чи артефакти не будуть вилучені. Місце, яке знаходиться глибше, ніж уламки "Титаніка", буде зафіксоване для дослідницьких цілей», — пише австралійське видання.