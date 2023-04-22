Загадку найбільшої морської катастрофи Австралії розкрили через 81 рік
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Судно, яке затонуло понад вісім десятиліть тому, знайшли неподалік Філіппін. Як повідомляють, на його борту загинули 979 австралійських військових та цивільних.
Про це повідомив у своєму твіттері прем'єр міністр Австралії Ентоні Альбанезе.
At long last, the resting place of the lost souls of the Montevideo Maru has been found.— Anthony Albanese (@AlboMP) April 21, 2023
Among the 1,060 prisoners on board were 850 Australian service members – their lives cut short.
We hope today’s news brings a measure of comfort to loved ones who have kept a long vigil. pic.twitter.com/husOu6peUL
До цього часу, доля 1060 людей залишалася достеменно невідомою. Більшість із них австралійські військові — 850 чоловік, ще 210 цивільні з 14 країн.
«Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть певну втіху близьким, які довго чекали на них. Надзвичайні зусилля, які були докладені для цього відкриття, свідчать про незмінну істинність урочистої національної обіцянки Австралії завжди пам'ятати і вшановувати тих, хто служив нашій країні», — написав Ентоні Альбанезе.
Судно виявили на глибині 4000 метрів у Південно-Китайському морі. Зазначають, що останки людей з нього вилучати не будуть.
«Уламки корабля не будуть порушені, і жодні людські останки чи артефакти не будуть вилучені. Місце, яке знаходиться глибше, ніж уламки "Титаніка", буде зафіксоване для дослідницьких цілей», — пише австралійське видання.