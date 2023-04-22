ІСТОРИЧНА ПОДІЯ

Загадку найбільшої морської катастрофи Австралії розкрили через 81 рік

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Найбільша морська катастрофа Австралії
Найбільша морська катастрофа Австралії © Anthony Albanese / Twitter
Автор тексту: Юлія Хижняк
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Судно, яке затонуло понад вісім десятиліть тому, знайшли неподалік Філіппін. Як повідомляють, на його борту загинули 979 австралійських військових та цивільних.

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Про це повідомив у своєму твіттері прем'єр міністр Австралії Ентоні Альбанезе.

Судно «Монтевідео Мару» затонуло у 1942 році після того, як його торпедував американський підводний човен. Як повідомляють, на підводному човні не знали, що корабель перевозить військовополонених та цивільних, яких захопили у Рабаулі.

До цього часу, доля 1060 людей залишалася достеменно невідомою. Більшість із них австралійські військові  — 850 чоловік, ще 210 цивільні з 14 країн.

«Ми сподіваємося, що сьогоднішні новини принесуть певну втіху близьким, які довго чекали на них. Надзвичайні зусилля, які були докладені для цього відкриття, свідчать про незмінну істинність урочистої національної обіцянки Австралії завжди пам'ятати і вшановувати тих, хто служив нашій країні», — написав Ентоні Альбанезе.

Судно виявили на глибині 4000 метрів у Південно-Китайському морі. Зазначають, що останки людей з нього вилучати не будуть.

«Уламки корабля не будуть порушені, і жодні людські останки чи артефакти не будуть вилучені. Місце, яке знаходиться глибше, ніж уламки "Титаніка", буде зафіксоване для дослідницьких цілей», — пише австралійське видання. 

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