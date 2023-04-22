Латвія передасть Україні усі ПЗРК Stinger, які має в наявності

ДОПОМОГА УСІМА ЗАСОБАМИ

За підсумками 11 засідання Контактної групи з питань оборони України, Латвія зобов'язалася передати усі свої переносні зенітно-ракетні комплекси FIM-92 Stinger (Жало — ред.). поставити озброєння обіцяють якнайшвидше.

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Відповідну заяву зробила глава латвійського оборонного відомства Інара Мурнієце під час одинадцятої зустрічі формату «Рамштайн» у Німеччині.

«Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі засоби ППО Stinger, які у нас ще є. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше», — зазначила вона.

Окрім того, Латвія продовжить програму з навчання та тренування українських вояків. Як зазначали раніше, цьогоріч планували підготувати вдвічі більше бійців ніж у 2022-му, але за словами Мурнієце, Латвія має можливість зробити в цьому напрямку ще більше.

«Зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі солдатів Збройних Сил України», — зазначила вона.

Нагадаємо, що після візиту очільниці латвійського Міноборони до Києва у січні цього року, Латвія уже оголошувала про намір передати Україні чергову партію озброєння. Зокрема, йшлося про зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.