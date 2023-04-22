Масова евакуація населення — у російському Бєлгороді знайшли ще одну авіабомбу
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Через два дні після вибуху авіаційної бомби у середмісті Бєлгорода, неподалік знайшли ще одну, яка не розірвалася. Через це евакуюють мешканців 17 багатоповерхівок у радіусі 200 метрів від місця знахідки.
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцеве керівництво. Зазначають, що загалом йдеться про евакуацію біля 3000 осіб. Їх планують розселити у тимчасове житло, поки боєприпас не вивезуть на полігон.
Авіаційну бомбу виявили на глибині кількох метрів під землею, її довелося викопувати.
Як повідомляли раніше, у Бєлгороді вибухнула авіабомба ФАБ-500, яку «втратив» російський літак Су-34. Перед цією подією була оголошена повітряна тривога у Харківській області.