РОСІЙСЬКІ БОМБИ

Масова евакуація населення — у російському Бєлгороді знайшли ще одну авіабомбу

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Фото з ймовірного місця виявлення авіабомби у російському Бєлгороді
Фото з ймовірного місця виявлення авіабомби у російському Бєлгороді © відкриті Telegram-канали
Автор тексту: Юлія Хижняк

Через два дні після вибуху авіаційної бомби у середмісті Бєлгорода, неподалік знайшли ще одну, яка не розірвалася. Через це евакуюють мешканців 17 багатоповерхівок у радіусі 200 метрів від місця знахідки.

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Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на місцеве керівництво. Зазначають, що загалом йдеться про евакуацію біля 3000 осіб. Їх планують розселити у тимчасове житло, поки боєприпас не вивезуть на полігон.

Авіаційну бомбу виявили на глибині кількох метрів під землею, її довелося викопувати. 

Як повідомляли раніше, у Бєлгороді вибухнула авіабомба ФАБ-500, яку «втратив» російський літак Су-34. Перед цією подією була оголошена повітряна тривога у Харківській області. 

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