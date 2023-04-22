Міграція почалася раніше та додалися нові види — китайське місто накрила «пташина хвиля»

ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ

Протягом останніх років усе більше перелітних птахів збираються в місті Інькоу в північно-східній китайській провінції Ляонін. Яке є важливим місцем зупинки і транзиту пернатих на шляху зі Східної Азії до Австралії.

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Зазначають, що цьогоріч період міграції розпочався трохи раніше, ніж зазвичай. А також, за словами місцевих екологів, з'явилися види птахів, яких тут раніше не бачили.

Міграція птахів. Сто-кадр із відео Reuters © Reuters

Місто Інькоу розташоване на північному кінці Бохайської затоки. Навколо нього розташовані водно-болотні угіддя на яких щороку зупиняються водоплавні птахи на шляху міграції.

Останні кілька років тут фіксують все більше і більше пернатих. Як зазначають, це стало можливим завдяки зусиллям місцевої влади та мешканців, спрямованим на відновлення екологічного середовища цих територій. Тому, так звана «пташина хвиля» поступово стає тут звичним явищем.