Нові санкції проти Росії — Володимир Зеленський рішення РНБО

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Нові рішення Української Ради нацбезпеки і оборони стосуються персональних спеціальних економічних та інших санкцій. А також є іще одне, яке корегує обмеження, запроваджені раніше.

Реклама Читати продовження

Відповідні укази уже опублікували на сайті президента України. Згідно них, під санкції потраплять 40 фізичних осіб, серед яких громадяни РФ, Швейцарії, Ірану та Республіки Малі.

Окрім того, обмеження торкнуться 382 юридичних осіб. Це, серед іншого, акціонерне товариство «Росбанк», російський Центрвиборчком, акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси» та державне унітарне підприємство «Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв'язку». Також до цього списку увійшли компанії, зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії.

Нагадаємо, цьогоріч у лютому президент України підписав указ про персональні санкції, що стосуються 200 осіб, пов'язаних з Російською Федерацією. Обмеження підсанкційних осіб відбуватиметься на 50 років, переважна більшість осіб, внесених у санкційний список є громадянами Російської Федерації, але також присутні громадяни України.