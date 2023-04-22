Партія рятувальних бронемашин надійде Україні від Португалії

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Уряд Португалії зобов'язався надати Україні п'ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин.

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Таку заяву зробила португальська міністерка національної оборони Гелена Каррейрас під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Португалія направить в Україну п'ять броньованих аварійно-рятувальних та машин медичної допомоги – три типу М113 та дві типу М577», — написали в офіційному твіттері португальського Міноборони.

Portugal🇵🇹 vai enviar para a Ucrânia🇺🇦 cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6 — Defesa Nacional (@defesa_pt) April 21, 2023

У січні цього року, на попередній зустрічі «Рамштайн», Португалія оголосила про передачу Україні бронетранспортерів M113 а також боєприпасів та електрогенераторів.

«Португалія відправить в Україну другу партію із 14 бронетранспортерів М113, вісім потужних генераторів для виробництва електроенергії, більше 120-мм боєприпасів і дві тонни медичного та санітарного обладнання», — зазначили тоді у португальському Міноборони.