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Партія рятувальних бронемашин надійде Україні від Португалії

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У кулуарах 11 зустрічі «Рамштайн»
У кулуарах 11 зустрічі «Рамштайн» © Defesa Nacional / Twitter
Автор тексту: Юлія Хижняк

Уряд Португалії зобов'язався надати Україні п'ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин. 

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Таку заяву зробила португальська міністерка національної оборони Гелена Каррейрас під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

«Португалія направить в Україну п'ять броньованих аварійно-рятувальних та машин медичної допомоги – три типу М113 та дві типу М577», — написали в офіційному твіттері португальського Міноборони.

У січні цього року, на попередній зустрічі «Рамштайн», Португалія оголосила про передачу Україні бронетранспортерів M113 а також боєприпасів та електрогенераторів. 

«Португалія відправить в Україну другу партію із 14 бронетранспортерів М113, вісім потужних генераторів для виробництва електроенергії, більше 120-мм боєприпасів і дві тонни медичного та санітарного обладнання», — зазначили тоді у португальському Міноборони.

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