Скандальні заяви

Посол Китаю у Франції поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік

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Посол Китаю у Франції оскандалився, зробивши дивну заяву про відсутність у пострадянських країн суверенітету
Посол Китаю у Франції оскандалився, зробивши дивну заяву про відсутність у пострадянських країн суверенітету © AP - Thibault Camus
Автор тексту: Олена Дячук
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Посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік, зокрема й України, та отримав у відповідь жорстку критику.

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Офіційний представник Китаю заявив, що колишні радянські країни «не мають ефективного статусу в міжнародному праві», оскільки відповідна міжнародна угода, яка б ратифікувала їхніх статус, відсутня.

Не оминув своєю увагою дипломат і Крим — він зазначив, що в цьому випадку все залежить від того, з якої точки зору сприймати проблему, а також додав, що «не все так просто», а півострів «спочатку був російським». 

На таку заяву одразу відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він припустив, що Лу Шайє має проблеми з географією та нагадав, що подібні заяви суперечать офіційній позиції Китаю.

Також Омельченко зауважив, що питання «Кому належить Крим?» завжди є показовим. Насамкінець посол України нагадав, що «радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі».

Слова посла Китаю у Франції обурили й інші країни. Так, Міністерство закордонних справ Естонії викликає посла КНР, щоб отримати роз'яснення щодо цих коментарів. Також очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс зазначив, що саме через такі заяви держави Балтії і не довіряють Китаю.

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