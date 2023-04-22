Символ дружби двох столиць — у центрі Парижа з'явиться Київський сквер

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Сад, який носитиме ім'я Києва облаштують у самісінькому серці французької столиці, неподалік Єлисейських полів.

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Про це повідомили очільники Києва та Парижа під час зустрічі в Україні.

«У червні цього року в центрі Парижу, біля Пті Палє, зʼявиться Київський сквер», — написав у своєму твіттері глава Києва Віталій Кличко.

У червні цього року в центрі Парижу, біля Пті Палє, зʼявиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу @Anne_Hidalgo, яка відвідала Київ.

Подякував пані Ідальго за підтримку України і допомогу Києву. pic.twitter.com/fP7UDgMj9Z — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) April 20, 2023

Як зазначила його французька колега Анн Ідальго, сквер облаштують вздовж Малого Палацу.

«Це символізуватиме незламну дружбу між нашими двома столицями та вшанування українських героїв», — додала вона.

Окрім того, під час візиту Анн Ідальго до Києва президент України Володимир Зеленський вручив їй відзнаку для Парижа «Місто-рятівник». Вона стала символічною подякою за енергетичну підтримку України.

«Я вдячний всім нашим партнерам. І для мене сьогодні також буде честь передати таку відзнаку саме за велику енергетичну підтримку меру Парижа пані Анн Ідальго на знак вдячності за підтримку парижан для України й українців. Дуже дякую вам, і Франції, і Президентові, і також дякую всім парижанам, які підтримують», — наголосив Зеленський.