Тейшейра почав публікувати секретні дані за 48 годин після початку вторгнення РФ в Україну — NYT

ВИТІК З ПЕНТАГОНУ

Американський військовослужбовець Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних оборонних документів, почав публікувати їх набагато раніше, ніж вважалося.

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Як вдалося з’ясувати The New York Times, перші секретні дані про військові дії РФ Тейшейра почав публікувати в чат-групі Діскорд уже за 48 годин після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зазначається, що чат налічував близько 600 учасників.

Серед іншого він виклав подробиці про кількість жертв серед росіян та українців, діяльність російських розвідувальних служб та оновлену інформацію про допомогу Україні. Деякі опубліковані дані стосувалися прогнозування розвитку подій на полі бою. Також 27 березня 2022 року він поділився секретною інформацією про відведення російських військ від Києва, заявивши, що «знайшов її на сайті Агентства національної безпеки».

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Учасники чату, де опублікував дані Тейшейра, поставили під сумнів його аналіз, тож він, певно, бажаючи справити враження на них, заявив: «У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Переваги роботи в розвідувальному підрозділі USAF».

Згодом Тейшейра також повідомив, що почав вивчати секретні компʼютерні мережі в пошуках матеріалів про війну в Україні, а на заклик деяких учасників чату зупинитися та не зловживати свої доступом до секретних даних, він зазначив, що вже «занадто пізно»