Україна просить у країн G7 спеціальну техніку для розмінування сільськогосподарських територій

Очистити землю

Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, зокрема земель сільськогосподарського призначення. Про це заявив очільник Мінагрополітики Микола Сольський під час засідання міністрів сільського господарства країн G7.

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Він зауважив, що в Україні заміновано 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення. Водночас обстежити наразі вдалося лише 17,5 % замінованих територій.

«Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення», — заявив Сольський.

Як наголосив міністр, сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, тоді як техніка для розмінування — 6 кв. км. Це не тільки швидше, а й набагато безпечніше.

Ми маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємось на вашу допомогу, — звернувся до колег Микола Сольський.

Сольський підкреслив, що міжнародна підтримка дозволить пришвидшити процес розмінування та збереже життя українців, які змушені щоденно ризикувати. Він також розповів, що українські аграрії не чекають, доки до них дійде черга з розмінування та самотужки розміновують поля на свій страх і ризик.

Також очільник Мінагрополітики наголосив, що російська агресія спричинила великі проблеми з експортом і логістикою, призвела до зростання цін, відсутності в аграріїв обігових коштів і неможливості сплачувати кредити, втрати техніки.

Раніше Уряд повідомляв, що Україні знадобиться понад 10 років для розмінування своїх сільськогосподарських угідь.