У Бразилії відповіли на запрошення приїхати до України: прибуде радник президента

Скандальні заяви

Бразильський лідер не приїде до України, замість нього відправляють радника

Бразилія відреагувала на запрошення відвідати Україну після скандальних заяв про війну президента країни Луїсу Інасіу Лулу да Сілви. До України відправляють радника президента з питань зовнішньої політики

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Запрошення на власні очі побачити наслідки агресії РФ президент Бразилії отримав після скандальних заяв про російсько-українську війну.

«Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну», — заявив да Сілва кілька днів тому.

У МЗС одразу відреагували на слова лідера Бразилії та запросили його до України. У відомстві зазначили, що це може допомогти Луїсу Інасіу Лулу да Сілві зрозуміти справжні причини російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Проте сам президент до Києва не поїде — замість нього прибуде його радник з питань зовнішньої політики Селсо Аморіма. Про це повідомив очільник генерального секретаріату адміністрації президента країни Марсіо Маседо.

«Президент Лула вирішив і доручив мені повідомити, що спеціальний радник президента з питань міжнародних справ Селсо Аморім, який зараз перебуває у Росії, збирається навідатись до України», — заявив Маседо.

🔻Президент Бразилії зробив кілька скандальних заяв , зокрема він вважає, що США та ЄС нібито «заохочують війну»

🔻МЗС України у відповідь запросило да Сільву до України