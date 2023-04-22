У Бразилії відповіли на запрошення приїхати до України: прибуде радник президента
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Бразилія відреагувала на запрошення відвідати Україну після скандальних заяв про війну президента країни Луїсу Інасіу Лулу да Сілви. До України відправляють радника президента з питань зовнішньої політики
Запрошення на власні очі побачити наслідки агресії РФ президент Бразилії отримав після скандальних заяв про російсько-українську війну.
«Президент Путін не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну. Зеленський від України не виступає з жодними ініціативами, щоб зупинити війну», — заявив да Сілва кілька днів тому.
У МЗС одразу відреагували на слова лідера Бразилії та запросили його до України. У відомстві зазначили, що це може допомогти Луїсу Інасіу Лулу да Сілві зрозуміти справжні причини російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.
Проте сам президент до Києва не поїде — замість нього прибуде його радник з питань зовнішньої політики Селсо Аморіма. Про це повідомив очільник генерального секретаріату адміністрації президента країни Марсіо Маседо.
«Президент Лула вирішив і доручив мені повідомити, що спеціальний радник президента з питань міжнародних справ Селсо Аморім, який зараз перебуває у Росії, збирається навідатись до України», — заявив Маседо.
🔻Президент Бразилії зробив кілька скандальних заяв, зокрема він вважає, що США та ЄС нібито «заохочують війну»
🔻МЗС України у відповідь запросило да Сільву до України