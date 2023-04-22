У Росії створено 70 таборів для «перевиховання» українських дітей — радниця президента

Росія викрадає дітей

На території Росії створено понад 70 таборів для дітей, яких примусово вивезли з території України. Наразі точна кількість дітей, яких депортували з тимчасово окупованих територій, невідома.

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Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповіла Дар’я Герасимчук, радниця-уповноважена президента України з прав дитини.

Росіяни абсолютно різними способами викрадають українських дітей. Питання з « лікуванням » — це швидше не спосіб викрадення, це спосіб відбору дітей, щоб поповнити російську націю, — наголошує Герасимчук.

Також вона розповіла про примусові медогляди на ТОТ, які проводять росіяни Їхня мета — відібрати найздоровіших дітей. Під час таких медоглядів неповнолітнім ставлять «дивні страшні діагнози», після чого пропонують лікування в Росії.

Куди везуть росіяни українських дітей, теж незрозуміло до кінця. Ми маємо дослідження Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, де визначено уже понад 70 російських таборів, де утримують українських дітей. Хоча їх постійно переміщують. Та сама ситуація і з іншими дітьми, яких викрадає російська влада. Вони роблять все для того, щоб ми їх не знайшли, — зауважила вона.

Радниця президента також зауважила, що всі свої дії Росія прикриває благими намірами, але насправді нічого хорошого для дітей вони не несуть:

Те, що розповідають діти, коли повертаються, жахає. Їх намагаються зламати абсолютно. Роблять все, щоб дитина зненавиділа власних батьків — нав'язують дитині думку, що своїм батькам і рідним вона більше не потрібна.