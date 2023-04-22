У РФ заявили про масову висилку своїх дипломатів із Німеччини та погрожують дзеркальними мірами

Дипломатичні справи

МЗС РФ звинуватило Німеччину в руйнації і так непростих двосторонніх відносин

У МЗС РФ заявили, що Німеччина масово висилає російських дипломатів із країни. Водночас офіційний Берлін поки не дає коментарів.

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Міністерство закордонних справ випустило заяву, де назвало дії Німеччини «ворожими» та такими, що «руйнують весь масив російсько-німецьких стосунків».

Додатково у відомстві повідомили, що ухвалили рішення про дзеркальні міри: Росія висилає німецьких дипломатів та суттєво скорочує кількість співробітників дипломатичних представництв. Водночас зазначається, що посла Німеччини Геза Андреаса фон Гайру офіційно повідомили про це рішення ще 5 квітня.

Також Deutsche Welle із посиланням на власні джерела повідомляє , що вранці 22 квітня з Москви до Берліна зі спеціальним дипломатичним дозволом прибув літак Іл-96-300, який, швидше за все, дійсно забрав російських дипломатів.