У США тимчасово затвердили доступ до таблеток для переривання вагітності

ГОСТРЕ ПИТАННЯ

Таке рішення ухвалив Верховний суд Сполучених Штатів. Тим саме він скасував попередні обмеження щодо доступу до цих медикаментів, встановлені судами нижчої інстанції.

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Як повідомляє France 24, це стало новим етапом у судовій боротьбі навколо права на аборт, яка триває у США. На даний момент Верховний суд вирішив поки що зберегти доступ до таблеток для переривання вагітності, які використовують більші ніж для половини від загальної кількості абортів у країні.

Раніше суди нижчої інстанції обмежили доступ до цих медикаментів. Тому, Федеральний уряд звернувся до Верховного суду, аби призупинити ці рішення. Це означає, що американські жінки зможуть продовжувати отримувати відповідні медикаменти поштою у штатах, де аборти залишаються законними.

«Це найважливіше втручання Суду в питання абортів, оскільки він скасував конституційну гарантію абортів у червні 2022 року. Але судова боротьба навколо таблеток для аборту триватиме й розв’яже бурхливі пристрасті», — йдеться у матеріалі France 24.

Організація планування сім'ї Planned Parenthood заявила, що це «хороша новина», але «факти залишаються незмінними: доступ до Міфепристону (назва препарату — ред.) взагалі не повинен був бути під загрозою».