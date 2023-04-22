Індія призупинила закупки зброї в Росії через санкції — Bloomberg

У пошуках обхідних шляхів

Індія вирішила тимчасово зупинити поставки військової техніки з РФ: зараз країна шукає механізм оплати, який би не порушував санкції США.

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Як повідомляє Bloomberg, причиною такого рішення став той факт, що платежі від Індії за російську зброю на суму понад 2 млрд доларів «застрягли» на рік. Річ у тім, що країна не може оплатити рахунок у доларах США через небезпеку вторинних санкцій. Натомість Росія не поставила Індії 2 батареї систем ППО С-400.

Наразі сторони не можуть домовитися про способи оплати. Так, РФ відмовляється приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. Індійська сторона не хоче укладати угоду в рублях, оскільки побоюється, що не зможе придбати достатню кількість російської валюти за справедливим курсом.

За даними Bloomberg, уряд Індії запропонував Росії використовувати рупії, отримані від продажу зброї, для інвестування в індійські боргові зобов'язання і ринки капіталу, що дозволить уникнути накопичення рупій. Проте РФ така пропозиція не влаштувала.

Водночас відсутність поставок комплектувальних і запасних частин стала серйозною проблемою для Індії, оскільки у неї на озброєнні перебувають понад 250 винищувачів Су-30, понад 1,2 тис. танків Т-90 і 7 субмарин російського виробництва.