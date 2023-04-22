Іспанські танки «Леопард 2A4» будуть в Україні найближчими днями — МЗС

Допомога партнерів

Україна отримає іспанські танки «Леопард 2A4» вже найближчими днями. Про це розповів очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

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Як повідомляє Tagesschau, міністр заявив, що українська сторона невдовзі отримає шість із обіцяних танків.

«Після цього буде другий пакет з ще чотирма танками», — додав Альбарес.

Також він наголосив на тому, що Іспанія буде підтримувати Україну доти, доки вона потребуватиме цього. Підтримка, зокрема, включатиме гуманітарну допомогу, прийом біженців і постачання оборонного озброєння.

Відомо, що за останні кілька тижнів 55 українських військових пройшли в Іспанії підготовку на основних бойових танках «Леопард 2A4».