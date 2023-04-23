Велика сімка закликала до продовження та повної реалізації зернової угоди

УКРАЇНСЬКЕ ПРОДОВОЛЬСТВО

Міністри сільського господарства держав G7 23 квітня закликали продовжити і розширити Чорноморську зернову ініціативу. Але разом з тим, висловили побоювання, що РФ спробує блокувати дію угоди.

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Відповідну заяву опублікували за підсумками дводенної зустрічі міністрів сільського господарства G7 у японському місті Міядзакі. Серед іншого наголосили, що важливі усі «шляхи солідарності» завдяки яким, Україна може експортувати агропродукцію. Як через західний кордон, так і в рамках гуманітарної програми Grain from Ukraine та Чорноморської зернової ініціативи.

«У цьому контексті ми рішуче підтримуємо повне впровадження та розширення Чорноморської зернової ініціативи. Ми засуджуємо спроби Росії використовувати їжу як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу», — йдеться у тексті.

Крім того, міністри висловили осуд спроб РФ використовувати продовольство як засіб дестабілізації та геополітичного примусу.

«Ми підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання продовольства як зброї Росією», — наголосили міністри сільського господарства.