Головнокомандувач Сил оборони Естонії: тільки розпад Росії гарантує припинення війни

Єдине можливе рішення

Генерал Мартін Герем, головнокомандувач Сил оборони Естонії, вважає, що російсько-українська війна закінчиться тільки тоді, коли РФ розпадеться на маленькі держави.

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В інтерв'ю програмі ETV «Ранок з Ану» генерал сказав, що, на його думку, Росія сприймає втрату 500-600 солдатів на день як ознаку сили. А це означає, що Україні буде важко завершити війну доти, доки не буде знищено останнього окупанта.

«Росіяни внутрішньо також бачать ці втрати, і якщо ви – держава, зазнали поразки поразки від українців, яких вони принижували у своїх ЗМІ, то як ви поведетеся після цього. Ви знову десь підете себе показувати, і в цьому відношенні я не бачу, щоб цей конфлікт закінчився, поки Росія повністю не зміниться», — зазначає Мартін Герем.

І тільки розпад Росії на кілька маленьких держав може гарантувати припинення війни, вважає головнокомандувач:

Це більше не повинна бути Росія, це не повинна бути велика і могутня країна, яка вважає, що має право робити все. Росія повинна розпастися на маленькі держави, які не матимуть так багато влади та амбіцій.

Також Мартін Герем наголосив, що Естонія та її Сили оборони мають бути готові до того, що щось може статися.