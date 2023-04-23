Громадян Фінляндії, після вступу до НАТО, почали ретельно допитувати на кордоні з РФ

ПОСИЛЕНА УВАГА

Про те, що ставлення прикордонників змінилося повідомляють самі ж громадяни. За їх словами, допитувати на пунктах пропуску їх почали частіше та більш прискіпливо.

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Про це пише видання Yle. Зазначають, що сталося вже принаймні чотири подібних випадків у пункті пропуску Брусничне в Ленінградській області. Основне питання, яке цікавило росіян — зв’язки цих людей із Силами оборони Фінляндії.

«Мене запитували про військові справи, такі як звання, де я служив в армії і чи є у мене знайомі у фінській армії», — розповів виданню співрозмовник, який побажав залишитися анонімним, щоб не мати проблем із російською владою.

Окрім військової інформації, також цікавилися даними мобільних телефонів громадян Фінляндії, які перетинали кордон, також запитували про їхні контакти з Росією і про те, чим вони займаються, коли відвідують РФ. Про те, зазначають співрозмовники видання, ці розмови не виглядали надто загрозливими.