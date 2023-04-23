Дмитро Кулеба: Росія вкрала мир у Європі та стабільність у світі

Жодних компромісів із агресором

Голова МЗС України, заявив, що компроміс із Москвою мав би фатальні наслідки для майбутнього світового порядку. І хоча про переговори говорять багато країн, важливо враховувати, що Москва не демонструє готовності до миру.

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Про це міністр написав у колонці для німецького видання Die Welt . Він наголосив на тому, що Росія може говорити, що хоче миру, водночас продовжуючи атакувати українські міста та села.

«Жодна країна у світі не прагне миру більше, ніж Україна. Але ми також знаємо, що справжній мир має бути справедливим і тривалим», — наголошує Кулеба.

Також він зазначає, що Україна вивчає мирні пропозиції, які лунають, і вітає будь-яку ініціативу, яка поважає територіальну цілісність України, принципи Статуту ООН та відповідні резолюції Генасамблеї. Але пропозиції піти на територіальні поступки відхилятимуться.

Ми просто хочемо, щоб Росія повернула те, що вона у нас вкрала. І я маю на увазі не лише українську територію. Також Росія вкрала мир у Європі та стабільність у світі, — заявляє голова МЗС.

Також він нагадав, що ракети, які Росія випускає по Україні, поставили під загрозу Польщу, Румунію та Молдову.

«Не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росія не понесе повної відповідальності за всі свої злочини, включно зі злочином агресії проти України та всіма наступними військовими злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом», — підсумував міністр.