Заяву китайського посла щодо України і Криму прокоментувало МЗС Франції

СКАНДАЛЬНА ЗАЯВА

У своїй заяві 22 квітня китайський посол у Франції поставив під сумнів той факт, що Крим це частина України. У відповідь французька сторона наголосила на тому, що повністю солідарна із усіма країнами, які раніше входили до Радянського Союзу.

Реклама Читати продовження

У Міністерстві Закордонних справ Франції наголосили, що кордони України давно визнані світовою спільнотою пише Reuters.

«Що стосується конкретно України, вона була міжнародно визнана в межах кордонів, що включають Крим, у 1991 році після розпаду СРСР всією міжнародною спільнотою, включно з Китаєм, як нова держава-член Організації Об'єднаних Націй», — цитують слова представника міністерства.

Разом з тим депутат Національних зборів Франції Бенджамін Хаддад звернувся до посла Китаю із вимогою пояснити свої висловлювання. Про це він написав у твіттері.

Réaction bienvenue de @francediplo aux propos de l’ambassadeur de Chine (source: porte parole du Quai, envoyé aux média):



« Nous avons pris connaissance avec consternation des propos de l’Ambassadeur de Chine en France concernant les frontières des pays devenus indépendants à… — Benjamin Haddad (@benjaminhaddad) April 22, 2023

«Ми з тривогою дізналися про зауваження посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи відображають ці зауваження його позицію, яка, ми сподіваємося, не така», — йдеться у дописі.