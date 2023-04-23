Кіпр заморозив активи осіб, які допомагали Росії обходити санкції

Кіпр ухвалив рішення про заморозку активів осіб та компаній, які, згідно з даними США та Великобританії, допомагали російським олігархам обходити санкції.

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Про це, як повідомляє AFP , заявив фінансовий комісар Кіпру Павлос Іоанну:

Банки не могли не вжити тих заходів, які вони вжили... І уряд також діяв розсудливо.

Причина заморозки активів — реалізація американських і британських санкцій проти 13 фінансистів, які допомагали російським олігархам, зокрема Роману Абрамовичу та Алішеру Усманову, приховувати їхні фінансові активи.

Серед підозрюваних — як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство (на Кіпрі велика російська діаспора).