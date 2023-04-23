Кіпр прогнозує відновлення переговорів щодо возз'єднання острова

Сісти за стіл переговорів

Президент Кіпру припускає, що після виборів у Туреччині дипломатичні відносини між країнами покращаться

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс заявив, що прагне відновлення переговорів про воззʼєднання острова. Він прогнозує, що це може статися після виборів у Туреччині та просить ЄС сприяти перемовинам.

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Зараз Кіпр розділений на північ, де живуть кіпріоти-турки, та південь, де мешкають кіпріоти-греки. Це сталося після вторгнення Туреччини в 1974 році, коли та відреагувала на переворот на острові, який підтримала Греція.

Туреччина відмовляється визнавати владу Кіпру над усім осторовом, переговори щодо возз’єднання (останні відбулися у 2017 році) зайшли у глухий кут. Але президент Христодулідіс, обраний в лютому 2023 року, пообіцяв знайти вихід.

«Часовий горизонт – це вибори в Туреччині», — заявив президент Кіпру. Відбудуться вони 14 травня, основними конкурентами є чинний президент Реджеп Таїп Ердоган та лідер опозиції Кемаль Киличдароглу.

Христодулідіс висловив сподівання, що після президентських виборів у Туреччині дипломатичні звʼязки Анкари з Нікосією покращаться. Цьому може сприяти й зближення Туреччини із Заходом. До того ж Республіка Кіпр визнана на міжнародному рівні і входить до Європейського Союзу, тож він, на думку лідера Кіпру, має діяти активніше в питанні переговорів.

«Усе залежить від того, як Туреччина діятиме після виборів. Чому зараз спостерігається зміна ставлення: чи це через вибори, чи вони справді бачать речі по-іншому через внутрішні фактори? Якщо є реальна воля, ми її використаємо», — говорить Нікос Христодулідіс.