МЗС Польщі: Якщо б Німеччина не затягувала вступ України до НАТО, зараз не було б війни

Вступ до НАТО

Пьотр Вавжик, заступник міністра закордонних справ Польщі, вважає, що якби Німеччина свого часу не блокувала вступ України в НАТО, нинішньої війни не було б.

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Таку заяву він зробив після слів міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса про неможливість швидко вирішити питання членства України в Альянсі. На його думку, серйозно обговорювати це питання зараз, коли йде війна, неможливо. «Двері прочинені на трішки, але зараз не час вирішувати це питання», — додав Пісторіус.

Міністерство закордонних справ Польщі критично відреагувало на таку заяву.

Якби Німеччина не вважала так, як зараз, якби вона не намагалася затягнути вступ України до Північноатлантичного Альянсу, якби багато років тому в Мюнхені Україні було запропоновано вступити до Альянсу, сьогодні не було б війни в Україні, — вважає Пьотр Вавжик.

Також Вавжик зауважив, що що країни Західної Європи, Франція і Німеччина, загалом завжди були проти приєднання України до ЄС та НАТО. А позиція Пісторіуса дійсно може негативно вплинути на процес прийняття України до Альянсу, оскільки тут важлива одностайність усіх членів НАТО.

Заступник голови МЗС Польщі підкреслив, що офіційна Варшава підтримує вступ України до НАТО та впевнена, шо це має статися якнайшвидше.