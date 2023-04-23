Перша партія «Леопардів» від Іспанії вже на шляху в Україну

БРОНЬОВАНА ПІДТРИМКА

Іспанія вже відправила до України частину танків з тих, які обіцяла передати раніше. Наразі мова йде про 6 одиниць «Леопард 2».

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Про це повідомила глава оборонного відомства Іспанії Маргарита Роблес, передає CNN. Вона зазначали, що танки відправили із портового міста Сантандер на півночі країни разом із ще двома десятками важких транспортних засобів.

«За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні», — додала вона.

Крім того, зазначають у виданні, минулого тижня глава іспанського Міністерства оборони, що на додачу до цих шести танків, буде передано ще чотири. Але спершу їх мають відремонтувати, зробити це обіцяють якомога швидше.

Раніше 40 українських членів танкових екіпажів та 15 механіків пройшли у Іспанії навчання роботі з «Леопардами».